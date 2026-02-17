«Зло заметнее, надо рассказывать про добро»

17 февраля суд в Баку приговорил к 20 годам тюрьмы бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики и основателя российской инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Как “Ъ” освещал его деловую, политическую и благотворительную деятельность — читайте в нашей подборке.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

1993 год Рубен Варданян: падая, мы проходим этап роста «Коммерсантъ» продолжает серию интервью с ведущими российскими финансистами и предпринимателями, в которых они излагают свои взгляды на причины и пути выхода из политического и экономического кризисов. Сегодня на вопросы корреспондента "Ъ" Сергея Тягая отвечает президент инвестиционного банка «Тройка-Диалог» Рубен Варданян. — Мы все время забываем, что в 1991 году здесь вообще была другая страна с другой экономикой. Вдруг к 1994 году стало несколько сотен тысяч частных компаний, которые стали работать в рыночных условиях. Но люди-то остались те же и система, по большому счету, не изменилась. Эйфория прошла, начались русские будни, и сразу выяснилось, что управлять по-новому никто не умеет: нет людей, нет возможностей.

1998 год Рубен Варданян: я не считаю, что есть неинтересные отрасли — Экономическая ситуация улучшается, производство растет, а прямых инвестиций почти нет. В чем причина? — Я бы сказал не так резко. Инвестиции идут, и их объем соответствует экономическому и инфраструктурному уровню развития страны. Думаю, что одной из основных проблем, препятствующих инвестированию длинных денег, является неопределенность, сложившаяся во многих сферах, и прежде всего в политической.

2002 год Глава «Тройки Диалога» готов сменить профессию Новые собственники «Росгосстраха» определились с кандидатурой на пост главы компании. В пятницу вечером агентство «Прайм-ТАСС» сообщило, что президент ИК «Тройка Диалог» Рубен Варданян может занять пост гендиректора «Росгосстраха». Теперь дело за малым: добиться согласия на это главного собственника страховой компании — государства.

2003 год «Мы пытаемся за 10–15 лет войти в систему, которая отстраивалась десятилетиями. Так не бывает» Очередным нашим собеседником в рамках проекта «Разговор недели» стал гендиректор «Росгосстраха» Рубен Варданян. Однако спецкорреспондент «Денег» Петр Рушайло решил, что беседовать с ним нужно не как со специалистом только по страхованию, но как с создателем компании «Тройка Диалог» и одним из отцов-основателей российского фондового рынка.

2004 «Росгосстрах» изменился в первом лице Вчера стало известно, что гендиректор «Росгосстраха» Рубен Варданян покидает свой пост. Его займет председатель совета директоров «Росгосстраха» Данил Хачатуров. При этом сегодня состоится заседание совета директоров «Росгосстраха», на котором кандидатура Рубена Варданяна будет предложена на пост главы совета директоров. Подобную кадровую рокировку ее непосредственные участники объясняют окончанием глобальной реорганизации страховщика.

2006 год Рубен Варданян: мы рассматриваем все варианты, от IPO до полной продажи стратегическому инвестору 21 сентября в Подмосковье Владимир Путин заложил символический первый камень под самый дорогой образовательный проект последнего времени в России — школу управления «Сколково», призванную выращивать российскую бизнес-элиту. Главой проекта является президент группы компаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян. В интервью "Ъ" он рассказал о специфике бизнеса в России, взаимоотношениях российских и международных финансовых структур, сложностях в подготовке профессиональных кадров.

2007 год «Мы отложили вопрос о партнерстве с большим банком на три-пять лет» Глава «Тройки Диалог» о новой структуре группы Недавно «Тройка Диалог» кардинально изменила принципы работы с клиентами. О том, как сейчас разделены ключевые направления компании, кто из топ-менеджеров принимает основные решения и когда «Тройка Диалог» рассмотрит вопрос о продаже, председатель совета директоров группы компаний «Тройка Диалог» Рубен Варданян рассказал в интервью "Ъ".

2008 год Рубен Варданян купил предводительские права «Тройка Диалог» консолидировала контрольный пакет КамАЗа «Тройка Диалог» выкупает у Татарии принадлежащие республике 12,5% акций КамАЗа и получает контроль над заводом. Поскольку Татария уже не играет серьезной роли в управлении, дисконт к рыночной стоимости бумаг может достигнуть 40%. Став контролирующим акционером КамАЗа, «Тройка Диалог» займется поиском стратегического инвестора для завода из числа западных производителей грузовиков.

2009 год Школа оживания Создателю «Тройки Диалог» Рубену Варданяну не повезло: бизнес-школа «Сколково» запустила долгосрочную программу в самый разгар кризиса. Но Варданян продолжает строить первую в России бизнес-школу мирового уровня.

2011 год «Возможно, снова будем менять килограмм соли на килограмм сахара» Председатель совета директоров «Тройка Диалог» Рубен Варданян о невозврате из кризиса Зона турбулентности, в которую попали финансовые рынки в начале августа, не пройдена — волатильность индексов остается крайне высокой. Существуют ли действенные инструменты для погашения напряженности на рынках, кому было выгодно, чтобы рынок производных на финансовые инструменты дорос до $1200 трлн, притом что вся мировая экономика — около $60 трлн, почему мусор удобнее выбрасывать в окно и зачем трейдерам становиться уборщиками, в интервью "Ъ", продолжающему цикл материалов с оценкой происходящего на финансовых рынках, рассказал председатель совета директоров «Тройка Диалог» Рубен Варданян.

«Не надо путать туризм с эмиграцией» Президент «Тройки Диалог» Рубен Варданян о том, почему выгодно быть государственным инвестбанком На прошлой неделе были подписаны окончательные условия сделки по приобретению Сбербанком инвесткомпании «Тройка Диалог». Консолидация крупнейшего госбанка и старейшей российской инвесткомпании рассматривается участниками рынка как элемент построения новой конъюнктуры российского финансового рынка, где возникает монополия государственных игроков. О том, почему переговоры о сделке заняли больше полугода, насколько легче стало с приставкой «гос-» получать мандаты на проведение сделок, почему отставка Германа Грефа выгодна топ-менеджерам «Тройки Диалог» и насколько важно следить за маршрутами скорой помощи, в интервью "Ъ" рассказал президент «Тройки Диалог» Рубен Варданян.

2013 год Рубен Варданян вышел из банка на стройку Он оказался соинвестором Romanov Property Holdings Рубен Варданян, продавший Сбербанку инвестбанк «Тройка Диалог» за $1,35 млрд, решил заняться недвижимостью. Как выяснил "Ъ", экс-банкир оказался соинвестором таких московских люксовых торговых центров, как «Времена года» на Кутузовском проспекте и Dream House в Барвихе. Этими объектами владеет фонд Romanov Property Holdings, управляющий объектами недвижимости стоимостью около $1 млрд. Фондом господин Варданян владеет вместе с RD Group Гагика Адибекяна.

2017 год «Сапсан» сменил издателя на ходу Рубен Варданян продал бортовые журналы RBE Group RBE Group Андрея Шокина, поставляющая питание в поезда РЖД, вышла на рынок медиа. Компания приобрела у бизнесмена Рубена Варданяна и его партнеров издателя бортовых журналов для поездов «Сапсан» и самолетов UTair. Этот бизнес RBE намерена развивать параллельно с развлекательным порталом «Сапсана», через который можно заказывать еду в поезде.

2019 год «Зло заметнее, надо рассказывать про добро» Рубен Варданян «Международная гуманитарная инициатива "Аврора", созданная от лица всех выживших во время геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива "Аврора" — это благодарность, воплощенная в действии»,— написано на сайте проекта «Аврора». Мы поговорили с его сооснователем Рубеном Варданяном о том, что это значит на деле.

2022 год Человек со стороны Должность в правительстве НКР может стать для Рубена Варданяна первым шагом к высотам армянской политики Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян предложил бывшему российскому бизнесмену, одному из основателей московской школы управления «Сколково» и инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубену Варданяну возглавить правительство. Господин Варданян приехал в регион в сентябре, отказавшись от гражданства РФ. Собеседники "Ъ" в Ереване отмечают: если ему удастся добиться успехов на посту государственного министра правительства НКР, то в дальнейшем он вполне сможет попробовать силы и на политической сцене Армении, где силен запрос на альтернативу как власти, так и оппозиции.

«Мы все солдаты, которые должны стоять на защите своей родины» Рубен Варданян о планах работы в Нагорном Карабахе и отношениях с соседями Крупный бизнесмен, в недавнем прошлом гражданин России Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах и принял предложение возглавить правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Арцах). Спецкор "Ъ" Владим

2023 год Закавказский пленник Предприниматель Рубен Варданян задержан азербайджанскими силовиками Бизнесмен Рубен Варданян, ранее возглавлявший правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), был задержан 27 сентября азербайджанскими силовиками на выезде из региона в Армению. Его уже перевезли в Баку и передали компетентным органам. Тем временем жители Нагорного Карабаха продолжают покидать свои дома. По данным на среду, в Армению переехали уже более 53 тыс. карабахцев — почти половина прежнего населения НКР. Подробнее — в материале «Ъ».

2024 год Рубен Варданян вышел из кабины Бизнесмен перестал быть совладельцем КамАЗа Основатель «Тройки Диалог» Рубен Варданян вышел из числа участников компании, которая упоминалась среди акционеров КамАЗа. Доля бизнесмена перешла Дмитрию Артякову, сыну первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова. Стоимость этого пакета на Московской бирже оценивается в 3,11 млрд руб. Подробнее — в материале “Ъ”.