На «Атом» и остановимся

Один из первых инвесторов электромобиля «Атом» Рубен Варданян вышел из этого проекта и таким образом перестал владеть активами в автобизнесе. Его пакет может быть распределен между другими совладельцами, среди которых гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, или продан новому инвестору. Эксперты пока относятся к «Атому» скептически в том числе из-за относительно высокой прогнозируемой стоимости автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Рубен Варданян вышел из капитала ООО «Восход» — основного акционера АО «Кама», занимающегося проектом электромобиля «Атом», следует из ЕГРЮЛ. Принадлежавшие господину Варданяну 25% «Восхода» в октябре перешли самому обществу. По 37,5% в компании сохранили гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и ООО «Спектр», которым владеют Ваган Баблоян, Михаил Бройтман и Жанна Халиуллина.

Доля в «Восходе», судя по всему, была последним активом господина Варданяна в автобизнесе в РФ. Осенью прошлого года он перестал быть совладельцем КамАЗа (см. “Ъ” от 21 октября 2024 года).

В ЕГРЮЛ состав акционеров «Камы» не раскрывается. Но известно, что на первоначальной стадии (компания создана в 2021 году) инвесторами выступали Сергей Когогин и Рубен Варданян, вложив в проект по 360 млн руб. В материалах суда по иску к «Каме» о дополнительном выпуске акций (см. “Ъ” 21 октября 2024 года) говорилось, что «Восход» — мажоритарный акционер компании. Среди держателей акций в материалах также назывался КамАЗ. Ранее “Ъ” сообщал о покупке доли в «Каме» «Рэнерой», входящей в «Росатом», за 6,2 млрд руб. (см. “Ъ” от 24 июля 2023 года).

В «Каме» воздержались от комментариев по сделке. Гендиректор компании «Кью Кэпитал», которая управляла долей господина Варданяна, Елена Орлова не ответила на вопросы “Ъ” по электронной почте.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников полагает, что продажа доли связана с непростым положением, в котором оказался акционер. В сентябре 2022 года Рубен Варданян объявил о намерении отказаться от гражданства РФ, в ноябре того же года возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В конце сентября 2023 года бизнесмена задержали власти Азербайджана, сейчас он в тюрьме (см. “Ъ” от 27 сентября 2023 года).

Основной случай, когда доля участника ООО переходит к обществу,— добровольный выход из компании, поясняет старший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. Обычно общество выплачивает бывшему участнику действительную стоимость пакета, рассчитанную на основе последних данных отчетности, добавляет он. Старший юрист White Stone Валерия Демина говорит, что у компании есть один год, чтобы распорядиться долей: распределить между участниками либо предложить к приобретению (если не запрещено уставом) третьим лицам. «Если в течение года решение не принято, доля подлежит погашению, а уставный капитал уменьшению на номинал этой доли»,— уточняет она. Партнер, руководитель практик разрешения споров и банкротства адвокатского бюро «А-Про» Юлий Ровинский добавляет, что реализация доли самому юридическому лицу часто обусловлена нежеланием других участников «впускать» в компанию посторонних лиц.

По мнению старшего аналитика компании «Эйлер» Владимира Беспалова, сделка не повлияет на проект электромобиля «Атом»: он уже находится на финальной стадии. «Ключевым моментом будет соотношение цены и пользовательского опыта после запуска автомобиля в серию»,— рассуждает эксперт. В «Каме» отказались раскрыть актуальные данные по цене и старту продаж электромобилей, но подтвердили “Ъ” планы запустить серийное производство до конца года. Ожидается, что выпуск «Атома» будет налажен на заводе «Москвич». Ранее диапазон стоимости заявлялся от 2,5 млн до 3,5 млн руб., но в 2025 году границы выросли до 3–4 млн руб. без учета господдержки (скидка в 35%, но не более 925 тыс. руб.).

Концепция «Атома» — электромобиль с высокой степенью цифровой интеграции, по сути, «гаджет на колесах», неоднократно заявляли топ-менеджеры компании. Большинство опрошенных “Ъ” автомобильных экспертов к проекту относятся скептически: на фоне анонсированных цен спрос на новинку — особенно со стороны частных покупателей — вряд ли будет высоким. Впрочем, по мнению господина Шапошникова, интерес к проекту могут проявить сервисы такси и каршеринга.

Наталия Мирошниченко, Анатолий Костырев