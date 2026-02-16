Главные новости за 16 февраля. Ростов-на-Дону и область

На набережной в Ростове-на-Дону в районе Ворошиловского моста и Казанской лестницы до 2029 года построят 22-этажный жилой дом. Разрешение на строительство застройщик получил после судов с администрацией города.

В 2025 году на долю новостроек в Ростове-на-Дону пришлось 53% сделок, что на 9 п.п. больше, чем во втором полугодии 2024 года (44%). По этому показателю город вошел в число лидеров среди городов РФ в структуре продаж на первичном рынке.

В 2025 году выручка АО «Роствертол» увеличилась на 30%, достигнув 75,1 млрд руб. Чистая прибыль завода возросла в 10,9 раз и составила 5,1 млрд руб. Кроме того, прибыль на акцию за год увеличилась в 10 раз — с 0,1 рублей до 1,2 рублей.

Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, которого подозревали в организации мошеннической схемы хищения денежных средств у иностранцев (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Он предлагал им помощь в решении юридических вопросов с миграционной службой и получении необходимых документов для оформления законного статуса в стране за денежное вознаграждение.

В Ростовской области сумма исков, предъявленных за нарушения экологического законодательства в 2025 году, превысила 353 млн руб., что в два раза больше показателя за 2024 год (187,8 млн руб.).

В 2026 году правительство Ростовской области планируют направить 69 млн руб. на поддержку малых фермерских хозяйств в рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса».