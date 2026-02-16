В Ростове доля новостроек в сделках увеличилась на 53%

В 2025 году на долю новостроек в Ростове-на-Дону пришлось 53% сделок, что на 9 п.п. больше, чем во втором полугодии 2024 года (44%). По этому показателю город вошел в число лидеров среди городов РФ в структуре продаж на первичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вместе с Ростовом-на-Дону значительные доли первичного рынка в структуре сделок наблюдаются в Тюмени, Хабаровске, Екатеринбурге и Владивостоке, где они составляют 50-55%. Эти города являются единственными, где более половины всех сделок пришлось на новостройки.

Наименьшая доля новостроек на рынке недвижимости — всего 14-24% — отмечена в Томске, Омске, Тольятти, Сочи и Челябинске. Здесь на одну сделку с новостройкой приходится 3-6 сделок со вторичным жильем. В этих городах ощущается острый недостаток новых жилых объектов.

По данным аналитиков, доминирование вторичного рынка в сделках обусловлено как нехваткой нового жилья в некоторых городах, так и тем, что приобретение новостройки зачастую требует предварительной продажи существующей недвижимости на вторичном рынке.

Наталья Белоштейн