АО «Роствертол» в 11 раз увеличил чистую прибыль за год

В 2025 году выручка АО «Роствертол» увеличилась на 30%, достигнув 75,1 млрд руб. Чистая прибыль завода возросла в 10,9 раз и составила 5,1 млрд руб. Кроме того, прибыль на акцию за год увеличилась в 10 раз — с 0,1 рублей до 1,2 рублей. Об этом сообщает издание «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

За отчетный период 89,5% доходов были получены от реализации вертолетов, 9,6% — от продажи запасных частей к ним. Оставшиеся 0,9% включают продажу других запчастей, ремонтные работы, а также обучение, как в России, так и за рубежом.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о намерении завода «Роствертол» создать два беспилотных летательных аппарата коптерного типа массой 3 и 16 кг стоимостью свыше 20 млн руб.

Наталья Белоштейн