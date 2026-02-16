Суд в Таганроге вынес приговор за хищение денег у мигрантов

Таганрогский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, которого подозревали в организации мошеннической схемы хищения денежных средств у иностранцев (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области.

Как установили оперативники, Ирахад Намазов находил иностранцев, которые хотели легализовать свое пребывание на территории России. Он предлагал им помощь в решении юридических вопросов с миграционной службой и получении необходимых документов для оформления законного статуса в стране за денежное вознаграждение. Полученные средства осужденный присваивал, не выполняя обещаний и не возвращая деньги владельцам.

В сентябре 2025 года жителя Таганрога задержали в ходе оперативного эксперимента. Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев