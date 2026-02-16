В Ростовской области на поддержку малого агробизнеса направят 69 млн рублей
В 2026 году правительство Ростовской области планируют направить 69 млн руб. на поддержку малых фермерских хозяйств в рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
По данным ведомства, с 2022 по 2025 годы на поддержку фермеров и развитие кооперации в сельской местности было направлено свыше 107 млн руб. За счет этих средств кооперативы смогли приобрести более 1 тыс. голов крупного рогатого скота и более 50 единиц сельскохозяйственной техники.
Финансирование в 2026 году будет направлено на реализацию инвестиционных проектов небольших кооперативов, а также на поддержку агроагрегаторов, сотрудничающих с розничными торговыми сетями. Кроме того, малые сельские пекарни получат возможность модернизировать свое оборудование и приобрести транспорт для доставки хлебобулочных изделий.