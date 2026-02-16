На Дону сумма исков за экологический ущерб выросла в два раза

В Ростовской области сумма исков, предъявленных за нарушения экологического законодательства в 2025 году, превысила 353 млн руб., что в два раза больше показателя за 2024 год (187,8 млн руб.). Об этом пишет РБК-Ростов со ссылкой на региональное управление прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в прошлом году выявили более 13 тыс. нарушений закона в части охраны окружающей среды и природопользования. Отмечается, что около половину из них — более 6 тыс. — составили нарушения законодательства об отходах производства и потребления.

Константин Соловьев