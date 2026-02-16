Главные новости за 16 февраля. Сочи

Сотрудники Сочинской таможни пресекли попытку незаконного перемещения крупной суммы наличных через российско-абхазскую границу. в ручной клади пассажира обнаружены денежные средства в российской валюте на сумму около 2,1 млн руб.

На курортных территориях Сочи и федеральной территории «Сириус» в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, утром и днем 17 февраля местами прогнозируются сильные дожди, сопровождаемые грозами.

Арбитражный суд Краснодарского края по иску Росприроднадзора взыскал с сочинского МУП «Водоканал» 593,6 млн руб. за ущерб, причиненный канализационными сбросами в реку Псахе, попавшими потом и в Черное море. Суд отклонил доводы Водоканала, указав, что эксплуатация поврежденного коллектора после реконструкции 2015 года должна была соответствовать требованиям безопасности, особенно с учетом сейсмичности района (8 баллов) и подвижек грунта.

Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Слуки, ранее занимавшего должность судьи Центрального районного суда Сочи. Решение о его аресте было принято Первомайским районным судом Краснодара и признано законным и обоснованным судом апелляционной инстанции.

На федеральной автодороге Джубга—Сочи в Туапсинском округе произошла смертельная авария. По данным ГИБДД, трагедия случилась вечером 15 февраля около 18:25. Водитель автомобиля «Хендэ», 1950 года рождения, следовал по направлению от села Небуг в сторону города Туапсе. На 48-м километре трассы он совершил наезд на пешехода 1984 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.