Бывший судья Центрального районного суда Сочи останется в СИЗО
Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Слуки, ранее занимавшего должность судьи Центрального районного суда Сочи. Решение о его аресте было принято Первомайским районным судом Краснодара и признано законным и обоснованным судом апелляционной инстанции, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Бывший судья обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных судебных актов). По версии следствия, фигурант дела, превышая должностные полномочия, принял к производству исковые заявления с нарушением правил территориальной подсудности. Без фактического рассмотрения дел, исследования доказательств и привлечения представителей ответчика и иных заинтересованных лиц были вынесены семь заведомо неправосудных решений. Указанные судебные акты повлекли незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.
Нарушения выявлены в 2022 году в ходе проверки деятельности Центрального районного суда, проведенной краевым судом. В апелляционном порядке решения были отменены, в удовлетворении исков отказано, земельные участки возвращены муниципалитету.
Впоследствии квалификационная коллегия судей Краснодарского края привлекла фигуранта дела к дисциплинарной ответственности, досрочно прекратив его полномочия с лишением квалификационного класса. Материалы проверки были направлены председателем краевого суда Алексеем Шипиловым главе СКР РФ Александру Бастрыкину, после чего возбуждено уголовное дело. На период расследования обвиняемый останется под стражей.