Бывший судья Центрального районного суда Сочи останется в СИЗО

Краснодарский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Слуки, ранее занимавшего должность судьи Центрального районного суда Сочи. Решение о его аресте было принято Первомайским районным судом Краснодара и признано законным и обоснованным судом апелляционной инстанции, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Бывший судья обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 305 УК РФ (превышение должностных полномочий и вынесение заведомо неправосудных судебных актов). По версии следствия, фигурант дела, превышая должностные полномочия, принял к производству исковые заявления с нарушением правил территориальной подсудности. Без фактического рассмотрения дел, исследования доказательств и привлечения представителей ответчика и иных заинтересованных лиц были вынесены семь заведомо неправосудных решений. Указанные судебные акты повлекли незаконное изъятие земельных участков в Сочи из муниципальной собственности.

Нарушения выявлены в 2022 году в ходе проверки деятельности Центрального районного суда, проведенной краевым судом. В апелляционном порядке решения были отменены, в удовлетворении исков отказано, земельные участки возвращены муниципалитету.

Впоследствии квалификационная коллегия судей Краснодарского края привлекла фигуранта дела к дисциплинарной ответственности, досрочно прекратив его полномочия с лишением квалификационного класса. Материалы проверки были направлены председателем краевого суда Алексеем Шипиловым главе СКР РФ Александру Бастрыкину, после чего возбуждено уголовное дело. На период расследования обвиняемый останется под стражей.

Мария Удовик