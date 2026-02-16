Суд взыскал с сочинского водоканала 593 миллиона рублей за сбросы в реку Псахе

Арбитражный суд Краснодарского края по иску Росприроднадзора взыскал с сочинского МУП «Водоканал» 593,6 млн руб. за ущерб, причиненный канализационными сбросами в реку Псахе, попавшими потом и в Черное море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный телеграм-канал администрации города Сочи Фото: Официальный телеграм-канал администрации города Сочи

Как следует из материалов дела, в середине декабря 2023 года вблизи улицы Ландышевой в микрорайоне Мамайка сошел оползень, который повредил канализационные сети. В результате стоки с канализационно-насосной станции (КНС) «Ясная», не доходя до очистных сооружений «Дагомыс», начали поступать напрямую в реку Псахе, а затем — и в Черное море.

Сотрудники Росприроднадзора зафиксировали сброс только 16 февраля. При проведении проверки сотрудники ведомства отбирали пробы не только в самой реке Псахе, но и непосредственно в Черном море. Анализы подтвердили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в обоих водных объектах.

Водоканал настаивал на том, что происшествие носит характер чрезвычайной ситуации природного характера. По мнению его представителей, ответственность за этот сброс должен нести муниципалитет, который не принял мер по укреплению оползневых склонов. Также ответчик ходатайствовал о назначении судебной экспертизы и указывал на процессуальные нарушения при отборе проб, в частности на отсутствие видеозаписи.

Но суд отклонил доводы Водоканала, указав, что эксплуатация поврежденного коллектора после реконструкции 2015 года должна была соответствовать требованиям безопасности, особенно с учетом сейсмичности района (8 баллов) и подвижек грунта.

Кроме того, зампредседателя кубанского арбитража Денис Купреев, рассматривавший это дело, отметил в решении, что непринятие своевременных мер по предотвращению аварии не может свидетельствовать о добросовестности предприятия. Длительный и непрекращающийся сброс нечистот (почти четыре месяца) в реку он расценил как бездействие Водоканала, ответственного за надлежащее функционирование сетей, которое «в любом случае является недопустимым».

В итоге суд принял расчет размера ущерба, произведенный Росприроднадзором, и взыскал с муниципального предприятия 593,6 млн руб.