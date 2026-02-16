Пешеход погиб под колесами микроавтобуса на трассе Джубга–Сочи

На федеральной автодороге Джубга–Сочи в Туапсинский округ произошла смертельная авария. По данным ГИБДД, трагедия случилась вечером 15 февраля около 18:25. Водитель автомобиля «Хендэ», 1950 года рождения, следовал по направлению от села Небуг в сторону города Туапсе. На 48-м километре трассы он совершил наезд на пешехода 1984 года рождения, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи. Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности начальника отдела Госавтоинспекции Отдела МВД России по Туапсинскому району подполковник полиции Алексей Глотов.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и представители дорожных служб. Для выяснения всех обстоятельств назначена проверка, в том числе автотехническая экспертиза. По предварительным данным, водитель в момент ДТП был трезв, однако окончательные выводы будут сделаны после проведения необходимых экспертиз, уточнили представители правоохранительных органов.

Сотрудники полиции напоминают, что движение по федеральным трассам требует повышенного внимания как от водителей, так и от пешеходов. Последним настоятельно рекомендуется передвигаться по обочине навстречу транспорту, использовать светоотражающие элементы и избегать нахождения на проезжей части в темное время суток.

Мария Удовик