В Сочи и Сириусе ожидаются сильные грозовые дожди 17 февраля

На курортных территориях Сочи и федеральной территории «Сириус» в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, утром и днем 17 февраля местами прогнозируются сильные дожди, сопровождаемые грозами. Соответствующее предупреждение распространила администрация Сочи в своем Telegram-канале.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Власти уточняют, что неблагоприятные явления могут носить локальный характер, однако в отдельных районах осадки будут интенсивными. Дополнительно сообщается о повышенной лавиноопасности в горной зоне на высоте свыше 1 тыс. м над уровнем моря. В связи с этим жителям и гостям курорта рекомендовано соблюдать меры предосторожности, отказаться от посещения горных маршрутов и отдыха в устьях рек.

В администрации подчеркнули, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. Мониторинг обстановки осуществляет оперативный штаб.

При этом на основной территории Краснодарского края 16 февраля сохранится аномально теплая для февраля погода. Днем температура воздуха составит от +14 до +19 градусов, в южной части региона — от +17 до +22 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра. По прогнозам, ощутимое понижение температуры прогнозируется с середины недели, когда регион окажется под влиянием более холодной воздушной массы.

Мария Удовик