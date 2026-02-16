На границе с Абхазией в Сочи изъяли более 1,2 млн рублей

Сотрудники Сочинской таможни пресекли попытку незаконного перемещения крупной суммы наличных через российско-абхазскую границу. Инцидент произошел в пункте пропуска МАПП Адлер при проведении таможенного контроля автотранспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В ходе проверки остановили автомобиль LADA-212140. Как сообщил начальник таможенного поста МАПП Адлер Антон Александров, в ручной клади пассажира обнаружены денежные средства в российской валюте на сумму около 2,1 млн руб. При этом пассажирскую таможенную декларацию 37-летний мужчина не заполнял и в таможенный орган не подавал. В ходе устного опроса он пояснил, что пересекает границу не впервые, однако с действующими правилами перемещения наличных средств не знаком. По его словам, в Абхазии он планировал приобрести автомобиль.

В соответствии с установленными нормами без письменного декларирования допускается единовременный ввоз или вывоз наличных денежных средств и дорожных чеков на сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тыс. долларов США. Сумма, укладывающаяся в разрешенный лимит, была возвращена гражданину. Остальные денежные средства — свыше 1,2 млн руб. — изъяты.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении. В таможенном ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением правил перемещения наличных через государственную границу осуществляется в постоянном режиме.

Мария Удовик