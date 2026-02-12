ПСБ в Ярославле проведет двухдневный практикум для региональных компаний из сферы креативных индустрий

ПСБ приглашает ярославских предпринимателей и представителей сферы креативных индустрий на бесплатный двухдневный практикум предпринимательского сообщества «Практика. Сообщество. Бизнес. Креативные индустрии». На мероприятии, которое пройдет 12 и 13 марта на фабрике КОРД в Ярославле, выступят такие известные спикеры, как Игорь М. Намаконов, Борис Бернаскони, Наталья Осман и другие эксперты.

Практикум будет интересен владельцам бизнеса, управляющим и руководителям команд, работающим в сферах креативной экономики Ярославской области:

маркетинг, медиа, PR и диджитал;

архитектура и дизайн;

музеи, ивенты, фестивали, отдых и развлечения;

ремесла и прикладные искусства;

искусство и мода.

Программа посвящена практическим инструментам для развития креативных продуктов и работе над стратегиями масштабирования бизнеса. Участники практикума обсудят текущее положение, вызовы и потенциалы индустрии и под руководством экспертов разберутся с понятиями креативной экономики и вопросами интеллектуальной собственности через призму федерального законодательства. Федеральные спикеры поделятся кейсами и инструментами, которые помогут предпринимателям на всех этапах развития бизнеса — от идеи до продвижения бренда.

О развитии креативных продуктов расскажут:

Борис Бернаскони — архитектор, основатель бюро BERNASKONI и проекта DOM. systems, автор проектов Ельцин-Центра в Екатеринбурге, здания-трансформера «Гиперкуб» и делового центра Matrex в Сколково;

Наталья Османн — международный лидер общественного мнения, сооснователь глобального бренда о путешествиях #FollowMeTo, соавтор визуальной концепции и продюсер съемок, входит в тройку самых влиятельных фигур в сфере путешествий в мире по версии Forbes America, основатель пространства здоровья и благополучия Ashram;

Алена Кремер — основатель маркетингового агентства DPG Russia, входящего в топ рейтинга креативности АКАР в сегменте «Маркетинговые услуги», генеральный продюсер PEAK MEDIA и ARENA PRODUCTION;

Виталий Быков — предприниматель, руководитель креативного агентства REDKEDS, основатель фестиваля креативных индустрий G8 и школы креативного мышления «ИКРА»;

Полина Рашкина (Бондарева) — искусствовед, коллекционер, основатель школы Masters и платформы цифрового искусства Masters Digital, программный директор Левашовского Хлебозавода;

Алексей Аксенов — предприниматель, идеолог локальной уличной моды в России, сооснователь фестиваля уличной культуры и креативной студии с одноименным названием «Faces&Laces», член экспертного совета «Московская неделя моды»;

Коста Кадзов — советник руководителя единой цифровой системы «Сделано в России», руководитель направления специальных проектов БФ «Система», экс-директор по развитию «Объединение Гжель».

Модерировать познавательную программу будет Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий, исполнительный директор Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, обладатель двух «Каннских львов», индустриальный руководитель бакалавриата «Управление в креативных индустриях» НИУ ВШЭ, основатель MOST Creative Club и автор бестселлера по развитию креативности «Кроссфит мозга».

«Это мероприятие потребует от участников интенсивной практической работы и анализа, и в то же время даст возможность послушать интересных спикеров и пообщаться с коллегами по “цеху”. В течение двух дней мы будем проводить практикум и обсуждать кейсы участников, а также сделаем форсайт с работой в командах, объединенных по направлениям креативного предпринимательства в регионе. Под руководством экспертов участникам предстоит изучить и определить тренды отраслевых рынков, проработать векторы развития. По итогу все желающие получат профессиональную обратную связь и инструменты решения бизнес-задач, которые смогут применить к разработке, «упаковке» и реализации собственных продуктов. Так что ценность этого мероприятия, прежде всего, в его прикладной, практической направленности»,— прокомментировала Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Чтобы стать участником практикума, необходимо пройти обязательную регистрацию в сообществе «Ставка на дело» через телеграм-бот https://t.me/Stavkanadelo_bot

После того как заявку одобрят, запишитесь на мероприятие в боте — в разделе меню «Календарь».

Место проведения: Фабрика КОРД (ул. Полушкина Роща, д. 1, корпус А, вход 4, 3 этаж).

Справка: «Ставка на дело» — сообщество для предпринимателей Ярославской области, созданное с участием ПСБ как практическая рабочая среда для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Практика В основе — прикладной подход: каждый формат проекта направлен на решение конкретных задач бизнеса. Сообщество «Ставка на дело» объединяет предпринимателей для профессионального обмена и партнёрства, где взаимодействие помогает усиливать результаты каждого. Бизнес Все инициативы проекта ориентированы на укрепление предпринимательской экосистемы региона. Создаётся культура ответственного, системного и устойчивого бизнеса.

