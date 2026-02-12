Промышленность добавила устойчивости

В 2025 году компаниям Самарской области удалось улучшить свои результаты в ЭКГ-рейтинге ответственного бизнеса и набрать более 100 баллов. Четырем региональным предприятиям впервые присвоен статус лидеров.

ЭКГ-рейтинг («Экология. Кадры. Государство») начали внедрять в России с 2022 года. Его инициатором выступил аппарат полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе при поддержке Федеральной налоговой службы и Счетной палаты. Рейтинг позволяет выявлять и поддерживать ответственный бизнес. Участие в ЭКГ-рейтинге представляет участникам возможность получить определенные преференции со стороны государства и банков. Среди преимуществ: финансовые льготы, снижение административных барьеров, привилегии в госзакупках, имиджевые и управленческие бонусы.

С 2023 года рейтинг проводится по всей России. Он представляет собой комплексную систему оценки деловой репутации бизнеса для определения уровня благонадежности, социальной и экологической ответственности. Методика утверждена национальным стандартом ГОСТ Р 71198–2023. В рейтинге компаниям присваивается один из нескольких уровней. Лидерами (ААА) становятся компании, набравшие от 101 до максимальных 160 баллов. Продвинутый уровень (АА и А) присваивается компаниям, набравшим от 81 до 100 баллов. К среднему уровню (В, ВВ и ВВВ) относятся компании с количеством баллов 51-80. Наконец, базовый уровень (С, СС, ССС) включает компании, набравшие до 50 баллов.

В 2023 году в рейтинге были представлены региональные компании по 21 сектору. На тот момент список включал лишь 23 крупных предприятия. Большинство же представителей крупного бизнеса не попали в ранжирование. Наилучшие оценки были у ООО «Торговый дом «Подшипникмаш», ООО «Самарский завод слоистых пластиков», ООО «Интерпринт Самара» и АО «Самарагорэнергосбыт», которым был присвоен продвинутый уровень. Наивысшие результате в регионе преимущественно были у компаний, относящихся к малому бизнесу. 13 таких фирм набрали в рейтинге по 100 баллов.

В 2025 году предприятиям Самарской области удалось улучшить свои позиции в федеральном рейтинге. Согласно данным сайта ЭКГ-рейтинга, четыре предприятия, относящиеся к крупному бизнесу, впервые получили статус лидеров. Всего в списке указано 282 компании в крупном бизнесе, 530 компаний в среднем бизнесе, 4452 представителя малого бизнеса, 49710 фирм микробизнеса и 92603 индивидуальных предпринимателя.

По словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарских, рост позиций самарских компаний в ЭКГрейтинге объясняется тем, что бизнес начал системно работать с параметрами, характеризующими устойчивость. «У многих предприятий региона значительная часть практик существовала: охрана труда, обучение, социальные программы, экологические мероприятия, комплаенс. Но до недавнего времени это оставалось на уровне разрозненных инициатив. Как только появляется внешний измеритель, привязанный к репутации, закупкам и финансированию, компании начинают собирать контур. Крупные заказчики все чаще требуют от поставщиков предсказуемости: отсутствия долгов и конфликтов с регуляторами, прозрачные закупочные процедуры, управляемые риски охраны труда и экологии, понятная кадровая политика. Это напрямую поднимает блок управленческих критериев и частично социальные показатели. Параллельно банки и институты поддержки, даже когда не прописывают ЭКГ как формальное условие, фактически смотрят на те же сигналы рискпрофиля», — рассуждает Илья Жарский.

Отличились крупные предприятия

Согласно данным сайта ЭКГ-рейтинга, все четыре компании от Самарской области, ставшие лидерами, относятся к крупному бизнесу и занимаются обрабатывающим производством.

Наибольшее количество баллов среди компаний Самарской области набрало ОАО «Завод Продмаш» — 107 баллов. Из четырех компаний, относящихся к лидерам, предприятие работает дольше других. Оно было зарегистрировано в декабре 1992 года.

Компания специализируется на проектировании и производстве металлоконструкций для дорожной и городской инфраструктуры, промышленного строительства, возобновляемой энергетики и АПК.

В число лидеров вошло ООО «Рулевые системы» со 105 баллами из 160. Организация зарегистрирована в апреле 2001 года, основным видом деятельности является производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. В частности, предприятие поставляет механизмы рулевой системы для АО «АвтоВАЗ». Выручка общества за 2024 год составляла 4,599 млрд руб.

Следующим лидером среди региональных организаций является ООО «ТКЗ». Оценка компании в рейтинге – 104 балла. Предприятие производит провода и кабели для электронного и электрического оборудования. Выручка общества за 2024 год достигла 2,122 млрд руб. Компания принадлежит Ринату и Фариду Алюшевым. Сообщается, что продукция ООО «ТКЗ» реализуется как в регионах России, так и на экспорт.

Замыкает четверку региональных лидеров рейтинга АО «Жигулевское пиво» с показателем в 101 балл. За 2024 год завод выручил 4,228 млн руб. Предприятие производит пиво под несколькими брендами, а также лимонады.

Согласно информации на сайте ЭКГ-рейтинга, все четыре лидера не прошли анкетирование, за которое можно получить еще до 60 баллов. Баллы компании получили по результатам скоринга. Он включает комплексный анализ коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей на основании верифицированных публичных данных об их истории работы, уровне оплаты труда, финансовом состоянии, платежах в бюджет, учредителях. Для скоринга используются только официальные данные государственных органов без запросов к участникам рейтинга. Анкетирование представляет собой экспертную оценку дополнительной информации, представленной участниками рейтинга. Таким образом, не исключено, что предприятия еще могут повысить свое количество баллов в следующих рейтингах.