Ярославцы в 2024 году перевели мошенникам 1,6 млрд рублей
В Ярославской области в 2024 году жители региона перевели мошенникам 1,6 млрд руб. Об этом сообщил начальник областного УМВД Алексей Школкин.
Здание УМВД по Ярославской области
Фото: Министерство региональной безопасности
Он рассказал, что 40% от общего числа регистрируемых преступлений — это мошенничества.
«Количество мошенничеств стало меньше, чем в 2023 году. Мы один из немногих регионов, которые добились этого снижения. Но если брать в абсолютных цифрах, сколько жителей нашего региона перечислили мошенникам деньги, то они очень страшные, — 1,6 млрд руб. Если брать 2023 год, то мошенничеств там было немного больше, но денег всего 700 млн»,— сказал господин Школкин.
Начальник УМВД рассказал, что сейчас мошенники активно склоняют своих жертв к получению кредитов, продаже квартир и машин.