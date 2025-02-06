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Ярославцы в 2024 году перевели мошенникам 1,6 млрд рублей

В Ярославской области в 2024 году жители региона перевели мошенникам 1,6 млрд руб. Об этом сообщил начальник областного УМВД Алексей Школкин.

Здание УМВД по Ярославской области

Здание УМВД по Ярославской области

Фото: Министерство региональной безопасности

Здание УМВД по Ярославской области

Фото: Министерство региональной безопасности

Он рассказал, что 40% от общего числа регистрируемых преступлений — это мошенничества.

«Количество мошенничеств стало меньше, чем в 2023 году. Мы один из немногих регионов, которые добились этого снижения. Но если брать в абсолютных цифрах, сколько жителей нашего региона перечислили мошенникам деньги, то они очень страшные, — 1,6 млрд руб. Если брать 2023 год, то мошенничеств там было немного больше, но денег всего 700 млн»,— сказал господин Школкин.

Начальник УМВД рассказал, что сейчас мошенники активно склоняют своих жертв к получению кредитов, продаже квартир и машин.

Алла Чижова

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