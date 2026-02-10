Уроженца Кубани осудили за попытку вступить в террористическую организацию

Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Краснодарского края Дмитрию Хасьянову, признав его виновным в попытке участия в деятельности «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Как сообщил представитель суда, подсудимому назначено шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, при этом первые два года он проведет в тюрьме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 2 августа 2025 года Дмитрий Хасьянов вступил в переписку с представителем организации, сообщил о намерении присоединиться к организации и направил заполненную анкету кандидата на вступление. Кроме того, он разместил в интернете публикацию, оправдывающую деятельность данной террористической структуры. Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков