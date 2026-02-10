Сотрудников мэрии Ярославля будут учить отвечать жителям

Мэр Ярославля Артем Молчанов поручил провести обучение для сотрудников, которые занимаются ответами на обращения жителей. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии после соответствующего доклада.

Господин Молчанов пояснил, что сейчас перед властями стоит задача более качественно реагировать на жалобы жителей. Обучение для специалистов, которые занимаются ответами на обращения, пройдет в феврале.

«Учеба должна быть именно в формате практического обучения. То есть нужно взять практические примеры, разобрать, как это делается. После этого прошу мне доложить. Причем буду ждать информацию, какие наши сотрудники в департаментах и управлениях занимаются этим, с оценкой "соответствует/не соответствует". Если не соответствует, будем еще более глубокое обучение проводить. Руководители тоже посмотрят со стороны и определятся, кто работает на первой линии»,— сказал мэр.

Алла Чижова