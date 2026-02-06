Более 31 млн бутылок вина и игристого выпустили в Севастополе в 2025 году

За 2025 год севастопольские виноделы выпустили более 31 млн бутылок вина и игристого. Город укрепил позиции как один из центров российского виноделия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас в городе работают 23 лицензированных винодельческих предприятия, при этом продолжает расти количество семейных и малых хозяйств. Всего за прошлый год местные виноделы уплатили 1,5 млрд руб. акцизов, что на 42% больше, чем в 2025 году.

В течение прошедшего года власти направили на развитие виноградарства и виноделия почти 740 млн руб. На эти средства предприятия заложили 264 га новых виноградников, приобрели 160 единиц современной техники и провели агротехнические работы на площади почти 4 тыс. га.

Кроме того, более 150 севастопольских вин в прошлом году вошли в престижный «Винный гид России». Среди 25 производителей — вина Mangup, Loco Сimbali, Олега Репина, «Винодельни 78», «Усадьбы Александровской», Belmas, Inkerman и других севастопольских виноделов. В специальной категории «Органик» все 10 первых мест заняли производители из Севастополя — Aya, Павел Швец и «Бельбек».

«В этом году мы планируем направить на поддержку севастопольских виноделов более полумиллиарда рублей. Это позволит создать новые рабочие места, увеличить приток налогов в городской бюджет и еще больше укрепить позиции наших вин на российском рынке»,— отметил Михаил Развожаев.

Алина Зорина