Главные новости за 5 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В министерстве курортов Краснодарского края назвали ключевые инвестиционные проекты туристической отрасли на 2026 год. Объем инвестиций превысит 76 млрд руб.

Экс-начальник отдела материально-технического обеспечения Управления Судебного департамента в Краснодарском крае обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге и хищении 27 служебных транспортных средств на 15 млн руб.

Оперативный штаб Кубани опроверг информацию о сборе дизельного топлива с аграриев для нужд ВС РФ.

Краснодарский краевой суд утвердил приговор экс-заместителю главы Геленджика Павлу Блинову. Ему вынесли наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

У главы Отрадненского района Краснодарского края Андрея Волненко прошла проверка, о чем сообщает ТАСС.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Кубани Алексей Переверзев, обвиняемый в мошенничестве, признал требования антикоррупционного иска Генпрокуратуры.

Новый мэр Анапы Светлана Маслова заявила, что восстановление пляжей курорта является главной задачей на 2026 год. Глава города выразила надежду на то, что курортный сезон в Анапе состоится.