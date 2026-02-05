У главы Отрадненского района Краснодарского края проходят проверки

В Отрадненском районе Краснодарского края проходят проверочные мероприятия в отношении главы муниципалитета Андрея Волненко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Проверка, по данным агентства, связана с заключением сделок с участием предпринимателя Григоренко, который, по предварительным данным, арендовал муниципальные земельные участки под строительство капитальных объектов, предоставлял фиктивные документы о постройках и выкупал землю по заниженной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Андрей Волненко занимает пост главы Отрадненского района с 2006 года. Родился 13 января 1965 года в станице Отрадной, окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-организатор». Трудовую деятельность начал главным экономистом в плодосовхозе «Октябрьский» Кущевского района, затем занимал руководящие должности в АО «Пищекомбинат» и АО «Агроснаб». Имеет также образование психолога и конкурсного управляющего. Женат, воспитывает двоих детей.

Ранее господина Волненко временно отстраняли от должности в связи с обвинениями в превышении должностных полномочий. Тем не менее в 2010 году глава района сохранил свободу и должность.

Вячеслав Рыжков