В минкурортов Кубани назвали ключевые инвестпроекты туротрасли на 2026 год

В Краснодарском крае в 2026 году планируют завершить и реализовать ряд крупных инвестиционных проектов в сфере туризма и санаторно-курортного комплекса. Среди прочего, речь идет о гостиницах и санаториях с совокупным объемом инвестиций более 76 млрд руб, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

В перечень проектов, запланированных на 2026 год, вошли: реконструкция дворцово-паркового ансамбля санатория «Волна» в Сочи, строительство отеля Alean Premium Anapa, гостиницы «Приморская» в Сочи, санаторного комплекса со встроенным SPA-центром в Анапе, гостиничного комплекса DoubleTree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana, а также санаторно-курортного комплекса «Фиолето 3» в Анапе. По итогам реализации инициатив будет создано более 3 тыс. номеров и около 2 тыс. рабочих мест.

В министерстве также уточнили, что приоритетными территориями для инвестиций в туристическую инфраструктуру в 2025–2026 годах остаются муниципалитеты Кубанского Приазовья — Приморско-Ахтарский и Темрюкский округа, а также Ейский, Славянский и Щербиновский районы. В указанных муниципалитетах реализуются или планируются к запуску порядка 40 инвестпроектов, а развитие Азовского побережья рассматривается как ключевое направление для перераспределения турпотока.

Кроме того, в ведомстве напомнили о проектах, завершенных в 2025 году. В Архипо-Осиповке введен в эксплуатацию отель «Альбатрос», в Дивноморском — рекреационно-оздоровительный комплекс «Дивотель», в Анапе — отели Zenith Resort&SPA и «Фиолето 2», в поселке Веселовка — четырехзвездочный отель «Веселовка Экспириенс», а в Сочи — второй корпус гостинично-рекреационного комплекса «Гранд Карат Сочи».

По данным на конец 2025 года, в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края на сопровождении находилось 71 инвестиционное соглашение с общим объемом вложений около 831 млрд руб. Реализация этих проектов предусматривает создание порядка 31 тыс. рабочих мест и 57 тыс. номеров. На последнем Петербургском международном экономическом форуме было подписано 12 соглашений на сумму 122,7 млрд руб.

Нурий Бзасежев