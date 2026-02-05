Оперштаб Кубани опроверг фейк о сборе дизтоплива с аграриев на нужды ВС РФ

В Краснодарском крае распространяются фальшивые документы, якобы обязывающие аграриев передать 30% дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов в пользу Вооруженных сил РФ. В частности, в сети циркулируют «распоряжение» губернатора края и «приказ» и. о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федора Дереки, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти региона опровергли информацию. Документы являются подделкой и содержат грубые нарушения делопроизводственных норм: например, в распоряжении второй пункт обозначен как «постановление», а указания о публикации документа на официальном портале не выполнены. На сайте краевых органов власти подобных документов нет.

По данным министерства ТЭК и ЖКХ края, перебоев с поставками топлива на АЗС не зафиксировано, мониторинг наличия ресурсов ведется на постоянной основе. Минсельхоз Краснодарского края сообщил, что сельхозпредприятия полностью обеспечены семенами, техникой, топливом и горюче-смазочными материалами для проведения весенних полевых работ.

Вячеслав Рыжков