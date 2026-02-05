Министр транспорта Кубани признал требования антикоррупционного иска ГП

Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, обвиняемый в мошенничестве, признал в полном объеме требования антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ, который рассматривается Центральным районным судом Сочи. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Кубань» из зала суда. Заседания по существу иска начались 5 февраля.

Господин Переверзев проходит соответчиком по иску Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Выступая в суде лично, министр заявил, что полностью соглашается с заявленными к нему требованиями.

Ранее Алексею Переверзеву было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. По ходатайству следствия он был арестован до 19 марта, однако позднее, заключив досудебное соглашение и дав показания на других фигурантов дела, признал вину и был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

Антикоррупционный иск Генпрокуратуры направлен на обращение в доход государства имущества Анатолия Вороновского и ряда связанных с ним лиц. Согласно материалам дела, господин Вороновский, возглавлявший в 2015–2017 годах департамент и затем министерство транспорта Краснодарского края, совместно с соучастниками получил коррупционный доход в размере 2,8 млрд руб. Ответчиками по иску, помимо Переверзева, также проходят депутат Госдумы Андрей Дорошенко, депутат заксобрания края Александр Карпенко и другие лица, которым, по версии надзора, передавалось или оформлялось имущество, полученное в результате коррупции.

Как указывает Генпрокуратура, государственные и муниципальные заказы в сфере транспортной инфраструктуры распределялись вне конкурентных процедур. При проведении аукционов с завышенной стоимостью работ обеспечивался выбор аффилированных подрядчиков и заключение с ними госконтрактов, а доступ к выполнению работ предоставлялся за вознаграждение. Депутаты Андрей Дорошенко и Александр Карпенко, по данным надзора, при содействии Вороновского возглавляли краевую ассоциацию «Союз дорожников Кубани», членство в которой являлось обязательным условием участия в закупках.

Анатолий Вороновский был избран депутатом Госдумы VIII созыва от Краснодарского края по списку «Единой России», ранее занимал посты заместителя и советника губернатора региона. В ноябре 2025 года он досрочно сложил депутатские полномочия.

Вячеслав Рыжков, Андрей Куценко