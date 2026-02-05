Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новый мэр Анапы Маслова назвала восстановление пляжей курорта главной задачей

Новый мэр Анапы Светлана Маслова заявила, что главной задачей на 2026 год является ускорение процесса работ по восстановлению пляжей города-курорта после разлива мазута. Ее слова цитирует пресс-служба администрации Анапы.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«Анапа — это курортный город, и важнейший вопрос, который сегодня волнует всех,— каким будет сезон 2026. Сейчас главная задача — при поддержке правительства России и администрации Краснодарского края максимально ускорить процесс работ по восстановлению анапских пляжей после разлива мазута. Крайне важно, чтобы предстоящий летний сезон прошел в полноценном режиме и Анапа встретила не меньше туристов, чем до начала ЧС»,— резюмировала Светлана Маслова на церемонии вступления на должность главы Анапы.

Глава администрации курорта также сообщила, что в Анапе необходимо сформировать эффективный и сбалансированный бюджет для реализации важных социальных проектов. Среди приоритетных направлений для развития Светлана Маслова отметила сферу виноградарства и виноделия, овощеводства, садоводства и животноводства, аграрного туризма. В социальной сфере в перечень основных задач включили строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, строительство ФАПов и привлечение профессиональных кадров в структуру медицины.

В направлении жилищно-коммунального хозяйства в Анапе планируется реализовать инфраструктурные проекты по озеленению, благоустройству дорог и оснащению города современным общественным транспортом. Отдельное внимание Светлана Маслова уделила и поддержке анапчан, являющихся участниками или ветеранами СВО, и их семьям.

София Моисеенко

