В Краснодаре будут судить экс-чиновника за хищение служебных машин на 15 млн

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего экс-начальника отдела материально-технического обеспечения Управления Судебного департамента в Краснодарском крае. Он обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге и хищении 27 служебных транспортных средств на 15 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно версии следствия, чиновник разработал схему незаконного присвоения служебных автомобилей, у которых истек срок эксплуатации, но они оставались технически исправными. Он организовал изъятие транспортных средств из собственности департамента и их последующую продажу.

Кроме того, обвиняемый не принял мер по сохранению за ведомством номерных знаков, которые имеют высокую стоимость на теневом рынке. В 2021 году он получил взятку 890 тыс. руб. за подготовку акта о списании автомобиля и организацию передачи права собственности на него взяткодателю.

В результате противоправных действий с 2020 по 2023 год было похищено 27 транспортных средств, включая машины с номерными знаками серии АСК. Общий материальный ущерб департаменту составил свыше 15 млн руб.

Нарушения выявило руководство Управления Судебного департамента края. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Экс-начальник отдела обвиняется в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), мошенничестве и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ), двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и двух эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Алина Зорина