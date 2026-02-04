Главные новости за 4 февраля. Ростов-на-Дону и область

В феврале 2026 года в Ростовской области проведут тестирование проездной карты «Тройка» в режиме офлайн. Расширение функционала карты проводится совместно с правительством Москвы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На 1 января 2026 года общая сумма задолженности населения Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги составила более 4,4 млрд рублей, что на 11,5% меньше год к году. В начале 2025 года задолженность составляла 5 млрд руб. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной.

В Ростове-на-Дону планируют на 50% увеличить мощность перехватывающей парковки для грузового транспорта на ул. 1-й Луговой. Она сможет принимать более 400 большегрузов одновременно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В 2025 году в Ростовской области было капитально отремонтировано 1,4 тыс. многоквартирных домов. По этому показателю регион занял четвертое место в России. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Более половины жителей Ростовской области, а именно 56,2 %, принимают участие в выборах президента и депутатов Госдумы. Еще 25,6 % опрошенных обычно голосуют на федеральных выборах. Такие результаты опроса представила избирательная комиссия региона. В исследовании приняли участие две тысячи человек.

В Ростовской области с начала года произошло 354 пожара, что на 10% больше аналогичного периода 2025 года (320 пожаров). Об этом сообщил замначальника регионального управления МЧС России Сергей Мордвиненко на пресс-конференции в ТАСС-Юг.

Поголовье крупного рогатого скота в Ростовской области к началу 2026 года составило 459,8 тыс. голов, что на 23% меньше показателей предыдущего года. Такие данные опубликовал Ростовстат.