В выборах президента всегда участвуют 56,2% жителей Ростовской области

Более половины жителей Ростовской области, а именно 56,2 %, принимают участие в выборах президента и депутатов Госдумы. Еще 25,6 % опрошенных обычно голосуют на федеральных выборах. Такие результаты опроса представила избирательная комиссия региона. В исследовании приняли участие две тысячи человек.

В выборах губернатора и депутатов Законодательного Собрания Ростовской области неизменно участвуют 47 % избирателей, а еще 34,4 % делают это как правило.

Муниципальные выборы вызывают интерес у 38,3 % жителей региона постоянно, а еще 42,6 % участвуют в них в большинстве случаев.

Процент жителей региона, которые никогда не участвуют в голосовании, остается стабильным на всех уровнях выборов и колеблется в пределах 15-17 %.

Наталья Белоштейн