Ростовская область заняла четвертое место в России по объему капремонта домов

В 2025 году в Ростовской области было капитально отремонтировано 1,4 тыс. многоквартирных домов. По этому показателю регион занял четвертое место в России. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В числе лидеров по количеству отремонтированных домов оказались Москва (3,9 тыс. домов), Подмосковье (2,7 тыс.) и Санкт-Петербург (1,9 тыс.). Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Ростовская область (1,4 тыс.) и Красноярский край (1,2 тыс.).

«В целом за прошедший год выполнено 114 тыс. видов работ и услуг в 49 тыс. многоквартирных домов, что на 14% больше, чем в предыдущем году. В этих домах общей площадью 206 млн кв. м проживает 7,5 млн человек. В том числе строительно-монтажные работы проведены в 40,3 тыс. жилых зданий»,— отметил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов, в 2026 году в Ростове-на-Дону капремонт пройдет в 1,1 тыс. многоквартирных домов. На эти цели направят 3,4 млрд руб.

Общая площадь многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2026 году, превышает 3 млн кв. м. В многоэтажках планируют заменить или отремонтировать лифты, обновить фасады, укрепить фундаменты и прочее.

Наталья Белоштейн