Поголовье КРС в Ростовской области сократилось до 77% в 2026 году

Поголовье крупного рогатого скота в Ростовской области к началу 2026 года составило 459,8 тыс. голов, что на 23% меньше показателей предыдущего года. Такие данные опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, численность коров в хозяйствах региона достигла 226,3 тыс. голов — это 78,1% от уровня января 2025 года. Поголовье свиней сохранилось практически на прежнем уровне — 298 тыс. голов (99,3% к прошлому году). Наибольшее сокращение коснулось овец и коз: их численность упала до 486,4 тыс. голов, что составляет лишь 62,5% от показателей годичной давности.

Снижение поголовья отразилось на производственных показателях животноводческой отрасли. За 2025 год хозяйства всех категорий произвели 378,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Производство молока составило 966,3 тыс. тонн, что на 12,5% ниже результатов 2024 года. Выпуск яиц сократился до 1343,4 млн штук — падение составило почти 20% по сравнению с предыдущим периодом.

Валентина Любашенко