На Дону долги за ЖКУ сократились на 11,5% за год

На 1 января 2026 года общая сумма задолженности населения Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги составила более 4,4 млрд рублей, что на 11,5% меньше год к году. В начале 2025 года задолженность составляла 5 млрд руб. Об этом сообщил «Домостройдон.ру» со ссылкой на данные министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной.

Из общего числа задолженности около 58% — 2,6 млрд руб., задолжали жители Ростова-на-Дону. Этот показатель оказался ниже прошлогоднего на 10,7%, когда долг жителей столицы региона за ЖКУ достигал 2,9 млрд руб.

В качестве основных причин формирования задолженности госпожа Пшеничная назвала низкую платежную дисциплину, связанную с экономическими факторами, и высокий износ коммунальной инфраструктуры.

Решением проблемы задолженности в регионе занимается специальная комиссия. В ее состав входят представители энергетических компаний и регулятора тарифов.

Наталья Белоштейн