На Кубани цены на смартфоны и ноутбуки снизились на 3–7%

В Краснодарском крае в четвертом квартале 2025 года медианные цены на смартфоны, ноутбуки и планшеты снизились на 3–7% при одновременном падении продаж на 10–14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно данным сетевой и несетевой розницы, медианная стоимость смартфонов в октябре—декабре 2025 года составила 25,2 тыс. руб., что на 3% ниже показателя 2024 года. Количество покупок сократилось на 10%. Ноутбуки подешевели на 7%, до 57,2 тыс. руб., а их продажи упали на 14%. Планшеты стоили в среднем 28,9 тыс. руб. (снижение на 4%), число покупок уменьшилось на 13%.

Эксперты связывают снижение стоимости с высокой базой 2024 года и колебаниями валютного курса, несмотря на падение объемов реализации. Высокую популярность приобрели ноутбуки из масс-маркет сегмента стоимостью около 40 тыс. руб., ориентированные на базовую функциональность. Эти устройства оснащаются стандартными офисными приложениями и оптимизированы под установку программного обеспечения без иностранных лицензий.

Сокращение реализации смартфонов в регионе происходит на фоне общего уменьшения покупок электроники и непродовольственных товаров. Спад сильнее выражен в офлайн-ритейле. Заметно снизилась чувствительность к распродажам «черной пятницы» и 11.11, поскольку многим потребителям достаточно функциональности имеющихся гаджетов.

Алина Зорина