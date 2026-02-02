Неустойчивая зима угрожает урожаю озимых в Ростовской области

В Ростовской области аграриев предупредили о потенциальной угрозе для озимых зерновых из-за неустойчивых погодных условий зимы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхозцентра региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам специалистов, чередование оттепелей и заморозков, выпадение осадков в виде снега, дождя и мокрого снега создают риски для урожая. Вымерзание происходит при снижении температуры почвы на глубине узла кущения ниже критической отметки более чем на два-три дня. Для профилактики рекомендуется высевать районированные сорта в оптимальные сроки, обеспечивать растения фосфорно-калийным питанием осенью и задерживать снег на полях.

Выпревание возникает при истощении растений и поражении снежной плесенью во время длительного нахождения под высоким снежным покровом более 30-40 дней при температуре около нуля. Для предотвращения советуют сеять в оптимальные сроки без избытка азотных удобрений и уплотнять снег катками после промерзания верхнего слоя почвы.

Вымокание происходит из-за недостатка кислорода в корневой зоне при длительном застое воды в низинах. Профилактика включает тщательное выравнивание почвы перед посевом и организацию водоотвода.

Выпирание означает механическое повреждение корней и обнажение узла кущения при образовании ледяных линз из-за циклов замерзания и оттаивания. Предотвратить помогают качественная подготовка почвы и прикатывание до и после посева.

Ледяная корка образуется при резких температурных перепадах на малоснежных участках, нарушает газообмен и механически повреждает растения. Для борьбы применяют снегозадержание, выравнивание почвы и разрушение корки прикатыванием.

Отмечается, что регулярный зимний мониторинг посевов методами отращивания узла кущения, монолитов или окрашивания тканей позволяет оценить жизнеспособность растений и спланировать весенние мероприятия. Проверки рекомендуется проводить каждые две недели и после экстремальных погодных явлений.

Константин Соловьев