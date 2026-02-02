Главные новости к утру 2 февраля
Основателя российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца отправили под домашний арест.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о налете БПЛА на Старый Оскол.
Сын Дмитрия Медведева стал секретарем инновационного совета «Единой России».
Суд в Приморье вынес приговор пяти фигурантам дела об экстремистской деятельности в исправительной колонии.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал создать прямой канал связи между ЕС и Россией.
Президент США Дональд Трамп отверг сообщения о том, что ООН может перенести штаб-квартиру из Нью-Йорка.
Дональд Трамп объявил о временном закрытии Кеннеди-центра.
Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории Grammy.