Дональд Трамп объявил о временном закрытии Кеннеди-центра

Президент США Дональд Трамп объявил о временном закрытии с 4 июля вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, переименованного ранее в Центр Трампа-Кеннеди. Как написал президент в социальной сети Truth Social, это необходимо для проведения масштабной реконструкции центра, который «много лет находился в плохом состоянии».

Дональд Трамп отметил, что решению предшествовала «годичная проверка» с участием строителей, музыкальных и художественных экспертов. В качестве альтернативы рассматривался вариант частичного закрытия на реконструкцию с продолжением концертов, но он был признан слишком долгим. По словам господина Трампа, самый быстрый способ довести центр «до высочайшего уровня успеха, красоты и величия — это прекратить развлекательную деятельность примерно на два года с запланированным грандиозным открытием».

В феврале 2025 года Дональд Трамп стал председателем попечительского совета центра. После этого некоторых членов совета и представителей топ-менеджмента, которые не разделяли взгляды президента на искусство и культуру, заменили на лояльных ему людей. В новый совет вошли ближайшие соратники президента США. Часть прежних попечителей, связанных с демократами, лишилась должностей.

Влад Никифоров