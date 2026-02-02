Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории Grammy

В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения наград американской Академии звукозаписи Grammy. Во всех рэп-номинациях победил Кендрик Ламар.

Исполнитель получил Grammy за лучшее рэп-исполнение, рэп-песню и рэп-альбом (GNX). Общее количество статуэток у Кендрика Ламара увеличилось до 26, что стало новым рекордом в истории премии. Ранее самым титулованным рэпером был Jay-Z, который в 2025 году получил свою 25-ю статуэтку Grammy.

Кендрик Ламар стал лидером по числу номинаций Grammy в 2026 году — всего их девять. Семь номинаций у Леди Гаги, по шесть — у Сабрины Карпентер, Бэда Банни и Леона Томаса.

