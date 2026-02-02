Суд в Приморье вынес приговор по делу об экстремизме в колонии

Суд в Приморье вынес обвинительный приговор пяти фигурантам уголовного дела об экстремистской деятельности на территории ИК-27.

Как сообщило управление СКР по Приморскому краю, один из фигурантов занимал высшее положение в преступной иерархии на территории колонии. «Все его действия были направлены на продолжение противоправной деятельности запрещенного общественного движения»,— указано в публикации СКР. Еще четыре фигуранта «имели неформальные статусы в запрещенной организации».

Заключенных ИК-27 признали виновными в деятельности экстремистской организации, финансировании экстремизма, дезорганизации работы колонии, а также занятии высшего положения в преступной иерархии. Как уточнило следствие, лидеру ячейки суд назначил 22 года лишения свободы со штрафом в размере 2 млн руб. Остальным фигурантам назначили от пяти до 10 лет лишения свободы.