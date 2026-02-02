МИД Франции призвал ЕС создать прямой канал связи с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости создания прямого канала связи между Евросоюзом и Россией. Он подчеркнул, что такой диалог должен вестись в условиях прозрачности для Украины.

«Европейцы, которые сейчас являются главными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на других»,— сказал господин Барро в интервью газете Libration. Так он прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о важности возобновления диалога с Россией.

В декабре 2025 года Эмманюэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным. По информации Politico, тогда эта позиция получила поддержку среди руководителей Евросоюза.