Трамп отверг перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп сказал, что у Организации Объединенных Наций (ООН) есть огромный потенциал. Сообщения о том, что организация может перенести штаб-квартиру из Нью-Йорка, он отверг.

«Я не думаю, что это уместно. ООН не покинет Нью-Йорк и не покинет Соединенные Штаты, потому что у ООН огромный потенциал»,— сказал господин Трамп в разговоре с Politico.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что ООН может сократить свою деятельность или даже закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке из-за нехватки финансирования. Около пятой части регулярного бюджета организации обеспечивают США. В начале 2026 года Дональд Трамп заявлял, что страна может пересмотреть свое финансовое участие и сократить взносы.

Как сказал господин Трамп Politico, он не знал, что Соединенные Штаты отстают от своих обязательств перед ООН. При этом президент США уточнил, что сможет «очень легко решить проблему». «Мне достаточно просто позвонить в эти страны… они бы прислали чеки в течение нескольких минут»,— добавил он.