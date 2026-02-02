Губернатор Гладков сообщил о налете БПЛА на Старый Оскол

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники атаковали город Старый Оскол.

«В результате удара одного из них загорелось частное домовладение — сотрудники МЧС занимаются тушением пожара»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Из-за детонации другого беспилотника более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбило окна. Поврежден автомобиль. Глава региона уточнил, что подомовой обход продолжается.