Главу майнинговой компании BitRiver отправили под домашний арест

Основателю российской майнинговой компании BitRiver Игорю Рунцу предъявлено обвинение в сокрытии средств, за счет которых должно осуществляться взыскание по налогам, пишет ТАСС. Суд отправил его под домашний арест.

В картотеке Замоскворецкого суда Москвы указано, что заседание по избранию меры пресечения Игорю Рунцу прошло 31 января. Решение вступит в силу 4 февраля.

BitRiver основана в 2017 году. На сайте компании указано, что она — крупнейший оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования в России. Согласно открытым данным, в 2024 году выручка BitRiver превысила 10 млрд руб. Как писал Bloomberg, состояние самого Игоря Рунца по данным на сентябрь 2024-го составляло $230 млн.