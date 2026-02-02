Сын Дмитрия Медведева стал секретарем инновационного совета «Единой России»

В партии «Единая Россия» создан Совет по инновационному и технологическому развитию. Его секретарем назначен сын председателя партии и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева Илья.

Пресс-служба партии сообщила РБК, что председателем совета стал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, исполнительным директором — руководитель фонда «Технологии будущего» Илья Семин. В состав совета также вошли руководители «Росатома», Сбербанка, ВЭБ.РФ, представители IT-бизнеса и технологических компаний.

Совет задуман как экспертно-координационный орган, который будет формировать и продвигать технологическую повестку партии, пояснили в «Единой России». Он станет дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, власти и экспертов. Одной из первоочередных задач совета станет разработка технологического блока «Народной программы», с которой партия планирует идти на выборы в Госдуму в 2026 году.