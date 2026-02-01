Главные новости за выходные 31 января–1 февраля

Второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса перенесли на середину недели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Второй раунд переговоров был назначен на 1 февраля.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Pink TV, что США нанесут военный удар по Ирану в течение 48 часов. «Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий», — сказал он.

Восемь ведущих стран ОПЕК+ оставили в силе решение приостановить наращивание добычи нефти. Участники условились сохранять добычу на прежнем уровне до конца I квартала. Квоты по добыче в марте остались на уровне декабря 2025 года: Россия — 9,574 млн б/с; Саудовская Аравия — 10,103 млн б/с; Ирак — 4,273 млн б/с; ОАЭ — 3,411 млн б/с; Кувейт — 2,580 млн б/с; Казахстан — 1,569 млн б/с; Алжир — 971 тыс. б/с; Оман — 811 тыс. б/с.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Игоря Сосунова. Глава научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий организации Николай Посохов отправлен под домашний арест. Игоря Сосунова и Николая Посохова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Максимальная санкция по ч. 6 ст. 290 УК — 15 лет лишения свободы.

Курс биткоина к доллару вечером 31 января опустился ниже $80 тыс. Падение к предыдущему дню, по данным Investing.com, составило почти 5%. Ниже $80 тыс. биткоин торговался в марте 2025 года.

После отставки Чжан Юся — зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС), близкого союзника главы КНР — Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках полный контроль над Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Это расширяет возможности Си Цзиньпина начать вторжение на Тайвань, сообщила газета The Wall Street Journal.

В провинции Чонбури (Таиланд) 1 февраля обнаружили останки 30-летнего петербуржца Михаила Емельянова, пропавшего в начале января. Его тело расчленили и закопали вблизи местного пруда.

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских и белорусских спортсменов, включая юниоров, к международным соревнованиям под национальной символикой. При этом федерация сохранила запрет на проведение своих мероприятий на территории РФ.