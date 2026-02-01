Вучич предрек удар США по Ирану в ближайшие двое суток

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Pink TV, что США нанесут военный удар по Ирану в течение 48 часов. «Я ожидаю нападения на Иран и некоторых других крупных событий», — сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По мнению Вучича, атаку приближает новая публикация документов по делу Джеффри Эпштейна. Он провел аналогию со скандалом вокруг Моники Левински: «Когда появляется подобная чепуха, тогда кого-то начинают бомбить. Ускорят ли они принятие решений? Я почти уверен».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что к Ирану была направлена авианосная ударная группа. Издание Axios сообщало, что Белый дом рассматривает силовой сценарий в отношении Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил, что в случае атаки США конфликт может охватить весь регион.