Переговоры по Украине в Абу-Даби перенесли после встречи Дмитриева и Уиткоффа

Второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса перенесли на середину недели, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Второй раунд переговоров был назначен на 1 февраля.

ТАСС сообщает, что причина, по которой решили перенести переговоры, неизвестна. Газета The New York Times писала, что второй раунд отложили на несколько дней «после неожиданной встречи российских и американских переговорщиков во Флориде».

31 января в Майами спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, министром финансов Скоттом Бессентом, старшим советником Белого дома Джошом Грюнбаумом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

По итогам переговоров Стив Уиткофф написал в соцсети X, что был воодушевлен встречей и тем, что «Россия работает над установлением мира на Украине». Первая встреча трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби прошла 23-24 января.