Курс биткоина опустился ниже $80 тыс. впервые с марта

Курс биткоина к доллару вечером 31 января опустился ниже $80 тыс. Падение к предыдущему дню, по данным Investing.com, составило почти 5%. Ниже $80 тыс. биткоин торговался в марте 2025 года.

По данным на 20:00 мск, курс криптовалюты составлял $78,8 тыс. На 19:00 мск курс биткоина равнялся $80,4 тыс. Пиковых значений курс достиг 1 октября. Тогда он доходил до $126 тыс. После началось снижение.

В материалах Bloomberg, FT, WSJ аналитики чаще всего говорят, что криптовалюты не выполнили «роль убежища» (биткоин как «цифровое золото») в условиях геополитической напряженности, и это усилило распродажу актива. Если курс удержится ниже $80 тыс., прогнозируется дальнейший спад.