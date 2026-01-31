Всемирная федерация тхэквондо разрешила россиянам выступать с флагом и гимном

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских и белорусских спортсменов, включая юниоров, к международным соревнованиям под национальной символикой. При этом федерация сохранила запрет на проведение своих мероприятий на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В марте 2022 года World Taekwondo вслед за рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила россиян и белорусов от соревнований. Решение о возвращении в нейтральном статусе МОК анонсировал 28 марта 2023 года, допустив только тех, кто не поддерживает СВО и не связан с силовыми структурами. Нынешнее смягчение правил стало следствием этих рекомендации.