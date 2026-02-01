WSJ: отставка генерала Чжан Юся приблизила вторжение Китая на Тайвань

После отставки Чжан Юся — зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС), близкого союзника главы КНР — Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках полный контроль над Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Это расширяет возможности Си Цзиньпина начать вторжение на Тайвань, сообщил The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Vincent Thian / Pool / Reuters Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Vincent Thian / Pool / Reuters

По данным издания, за последние три года глава КНР отправил в отставку шесть высокопоставленных генералов. Чжан Юся отстранили от должности 24 февраля. После этого, как пишет WSJ, в руководстве КНР не осталось фигур, способных сдерживать решения Си Цзиньпина. Опрошенные изданием аналитики отмечают, что Пекин будет все чаще использовать тактику, граничащую с открытым конфликтом. В нее входят непрерывные морские и воздушные учения, имитирующие блокаду Тайваня.

Мотивы Си Цзиньпина для отстранения Чжан Юся неизвестны, сообщает издание. Официально Чжан Юся подозревают в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона». По одной из версий, генерал и глава КНР расходились во мнениях относительно того, когда китайские военные должны быть готовы к боевым действиям против Тайваня. Си Цзиньпин планировал начать вторжение на остров к 2027 году, в то время как Чжан Юся — ближе к 2035 году.

Чжан Юся долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина. После ареста Чжан Юся в ЦВС осталось всего два человека — сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, возглавляющий антикоррупционный комитет и назначенный заместителем председателя ЦВС в октябре прошлого года. WSJ писало, что отставка Чжан Юся станет одной из крупнейших кадровых перестановок в вооруженных силах Китая.