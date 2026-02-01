WSJ: отставка генерала Чжан Юся приблизила вторжение Китая на Тайвань
После отставки Чжан Юся — зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС), близкого союзника главы КНР — Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках полный контроль над Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Это расширяет возможности Си Цзиньпина начать вторжение на Тайвань, сообщил The Wall Street Journal (WSJ).
Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Vincent Thian / Pool / Reuters
По данным издания, за последние три года глава КНР отправил в отставку шесть высокопоставленных генералов. Чжан Юся отстранили от должности 24 февраля. После этого, как пишет WSJ, в руководстве КНР не осталось фигур, способных сдерживать решения Си Цзиньпина. Опрошенные изданием аналитики отмечают, что Пекин будет все чаще использовать тактику, граничащую с открытым конфликтом. В нее входят непрерывные морские и воздушные учения, имитирующие блокаду Тайваня.
Мотивы Си Цзиньпина для отстранения Чжан Юся неизвестны, сообщает издание. Официально Чжан Юся подозревают в «серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственного закона». По одной из версий, генерал и глава КНР расходились во мнениях относительно того, когда китайские военные должны быть готовы к боевым действиям против Тайваня. Си Цзиньпин планировал начать вторжение на остров к 2027 году, в то время как Чжан Юся — ближе к 2035 году.
Чжан Юся долгие годы считался доверенным лицом Си Цзиньпина. После ареста Чжан Юся в ЦВС осталось всего два человека — сам Си Цзиньпин и Чжан Шэнминь, возглавляющий антикоррупционный комитет и назначенный заместителем председателя ЦВС в октябре прошлого года. WSJ писало, что отставка Чжан Юся станет одной из крупнейших кадровых перестановок в вооруженных силах Китая.