Россия и еще семь стран ОПЕК+ сохранили «заморозку» уровня нефтедобычи

Восемь ведущих стран ОПЕК+ оставили в силе решение приостановить наращивание добычи нефти. Участники условились сохранять добычу на прежнем уровне до конца I квартала.

Квоты по добыче в марте остались на уровне декабря 2025 года:

Россия — 9,574 млн б/с;

Саудовская Аравия — 10,103 млн б/с;

Ирак — 4,273 млн б/с;

ОАЭ — 3,411 млн б/с;

Кувейт — 2,580 млн б/с;

Казахстан — 1,569 млн б/с;

Алжир — 971 тыс. б/с;

Оман — 811 тыс. б/с.

«Восемь стран-участниц подтвердили свое решение от 2 ноября 2025 года приостановить увеличение добычи в марте 2026 года в связи с сезонными колебаниями, как подробно описано в таблице ниже», — сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Объем добычи в 1,65 млн б/с может быть частично или полностью возвращен. Это будет зависеть от рыночных условий. Страны продолжат следить за ситуацией. Участники подтвердили важность осторожного подхода. Следующая встреча восьми стран ОПЕК+ запланирована на 1 марта.